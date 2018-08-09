Декларації з лікарями підписали 14,8 млн українців, - МОЗ

Кожен третій українець підписав декларацію з лікарем

Декларації з лікарями підписали 14,8 млн українців. Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За словами Супрун, кожен третій українець підписав декларацію з лікарем. Найбільше декларацій підписано у Вінницькій (56%), а також Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях. У вказаних областях свого лікаря вже обрав кожен другий українець.

"На сьогодні 14,8 мільйонів українців підписали декларації з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами. Потужний результат! І найбільш помітний в тих областях, де місцева влада і медзаклади зробили свою роботу", - написала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 100% послуг первинної допомоги, які надає сімейний лікар, терапевт або педіатр, оплачуються медзакладу з державного бюджету.

Зазначимо, з 1 липня в Україні стартувала медична реформа. Відповідно до нововведень, медзаклади первинної ланки будуть фінансуватися в залежності від того, скільки пацієнтів вирішили у них лікуватися. Кампанія з підпису декларацій з лікарями стартувала в Україні з 1 квітня.