В декларации на субсидию нужно будет указать депозиты и покупку валюты

Министерство социальной политики подготовило изменения в формы Заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и Декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Декларация дополнена нормами о банковских депозитах и покупке валюты.
Документ размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Декларация будет дополнена следующими пунктами:
Кроме того, нужно будет указать автомобиль, с даты выпуска которых прошло менее 5 лет (сейчас нужно указывать автомобиль старше 15 лет).
Как и сейчас, нужно будет указать информацию о расходах на сумму более 50 тысяч гривен. Но этот пункт детализирован, в нем прописаны ценные бумаги, финансовые инструменты, виртуальные активы и тому подобное.
Остается в силе пункт об уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 14 апреля ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Постановлением устанавливается, что: при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т. п; ужесточаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.
Кроме того, прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.
Напомним, Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом предусматривается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года.