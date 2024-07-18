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У декількох областях України ввели екстрені відключення світла

Фото: у низці областей України ввели екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аварійні відключення світла у четвер, 18 липня, ввели у декількох областях України. Під час екстрених обмежень графіки не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та Кіровоградську ОВА.

Станом на 15:00 екстрені відключення електроенергії запровадили у двох регіонах - Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Обмеження ввели за вказівкою "Укренерго".

Як зазначив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, аварійні відключення запровадили у зв'язку з перевантаженням основного обладнання "Укренерго".

"Нагадаємо, що під час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень можуть не діяти", - зазначають у ДТЕК.

 

Відключення світла в Україні

У зв'язку з масштабними пошкодженнями енергетики в Україні щоденно запроваджують стабілізаційні відключення світла. Обмеження діють за графіками, через аномальну спеку в Україні посилюють відключення.

Сьогодні енергетики були змушені збільшити обсяги обмежень через те, що на двох об'єктах вийшло з ладу обладнання.

Як повідомив уряд, тепер в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також за 20 кілометрів від фронту не будуть вимикати світло.

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ДТЕКДніпропетровська областьКіровоградська областьВідключеня світла