В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

Аварийные отключения света в четверг, 18 июля, были введены в нескольких областях Украины. При экстренных ограничениях графики не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и Кировоградскую ОВА.
По состоянию на 15:00 экстренные отключения электроэнергии ввели в двух регионах - Кировоградской и Днепропетровской областях. Ограничения были введены по указанию "Укрэнерго".
Как отметил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, аварийные отключения ввели в связи с перегрузкой основного оборудования "Укрэнерго".
"Напомним, что во время экстренных отключений графики стабилизационных отключений могут не действовать", - отмечают в ДТЭК.
В связи с масштабными повреждениями энергетики в Украине ежедневно вводят стабилизационные отключения света. Ограничения действуют по графикам, из-за аномальной жары в Украине усиливают отключения.
Сегодня энергетики были вынуждены увеличить объемы ограничений из-за того, что на двух объектах вышло из строя оборудование.
Как сообщило правительство, теперь в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью, а также в 20 километрах от фронта не будут выключать свет.
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