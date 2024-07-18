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В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

Фото: в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Аварийные отключения света в четверг, 18 июля, были введены в нескольких областях Украины. При экстренных ограничениях графики не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и Кировоградскую ОВА.

По состоянию на 15:00 экстренные отключения электроэнергии ввели в двух регионах - Кировоградской и Днепропетровской областях. Ограничения были введены по указанию "Укрэнерго".

Как отметил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, аварийные отключения ввели в связи с перегрузкой основного оборудования "Укрэнерго".

"Напомним, что во время экстренных отключений графики стабилизационных отключений могут не действовать", - отмечают в ДТЭК.

 

Отключения света в Украине

В связи с масштабными повреждениями энергетики в Украине ежедневно вводят стабилизационные отключения света. Ограничения действуют по графикам, из-за аномальной жары в Украине усиливают отключения.

Сегодня энергетики были вынуждены увеличить объемы ограничений из-за того, что на двух объектах вышло из строя оборудование.

Как сообщило правительство, теперь в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью, а также в 20 километрах от фронта не будут выключать свет.

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ДТЭКДнепропетровская областьКировоградская областьОтключения света