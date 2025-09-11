ua en ru
Декілька звільнених політв'язнів відмовляються виїжджати з Білорусі, - ЗМІ

Білорусь, Четвер 11 вересня 2025 19:07
Декілька звільнених політв'язнів відмовляються виїжджати з Білорусі, - ЗМІ Фото: білоруський опозиціонер Микола Статкевич (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Декілька звільнених у Білорусі політв'язнів відмовляються від екстрадиції на територію Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroradio.

Як повідомляється, Микола Статкевич (один з лідерів білоруської опозиції) та Максим Вінярський (активіст "Європейської Білорусі") відмовляються примусово залишати Білорусь та виїжджати до Литви.

Також, за інформацією ЗМІ, разом із ними на прикордонній смузі між державами затрималися методолог Володимир Мацкевич та профспілковий активіст Геннадій Фединич. Вони також відмовляються залишати Білорусь.

Лукашенко звільнив понад 50 політв'язнів

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що білоруський режим на чолі з Олександром Лукашенком ухвалив рішення звільнити одразу 52 політв’язнів. Всі вони вже перетнули кордон і перебувають у Литві.

За словами президента, серед звільнених опинилися шестеро громадян Литви.

Науседа наголосив, що саме допомога президента США Дональда Трампа відіграла ключову роль у визволенні людей.

Водночас литовський лідер підкреслив, що це лише перший крок, адже у білоруських в’язницях залишаються ще понад тисяча людей, яких утримують за політичними мотивами.

Напередодні стало відомо, що спецпредставник американського президента Джон Коул прибув до Білорусі на зустріч з Лукашенком.

