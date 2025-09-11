ua en ru
Несколько освобожденных политзаключенных отказываются выезжать из Беларуси, - СМИ

Беларусь, Четверг 11 сентября 2025 19:07
Несколько освобожденных политзаключенных отказываются выезжать из Беларуси, - СМИ Фото: белорусский оппозиционер Николай Статкевич (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Несколько освобожденных в Беларуси политзаключенных отказываются от экстрадиции на территорию Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroradio.

Как сообщается, Николай Статкевич (один из лидеров белорусской оппозиции) и Максим Винярский (активист "Европейской Беларуси") отказываются принудительно покидать Беларусь и выезжать в Литву.

Также, по информации СМИ, вместе с ними на пограничной полосе между государствами задержались методолог Владимир Мацкевич и профсоюзный активист Геннадий Фединич. Они также отказываются покидать Беларусь.

Лукашенко освободил более 50 политзаключенных

Напомним, сегодня, 11 сентября, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что белорусский режим во главе с Александром Лукашенко принял решение освободить сразу 52 политзаключенных. Все они уже пересекли границу и находятся в Литве.

По словам президента, среди освобожденных оказались шестеро граждан Литвы.

Науседа отметил, что именно помощь президента США Дональда Трампа сыграла ключевую роль в освобождении людей.

В то же время литовский лидер подчеркнул, что это только первый шаг, ведь в белорусских тюрьмах остаются еще более тысячи человек, которых удерживают по политическим мотивам.

Накануне стало известно, что спецпредставитель американского президента Джон Коул прибыл в Беларусь на встречу с Лукашенко.

