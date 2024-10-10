Декілька разів на день. РФ активізувала рух колон через Маріуполь: в чому особливість

Окупанти активізували рух через Маріуполь. Йдеться про колони з паливом, ймовірно, для створення резерву на лінії від Пологів до Оріхова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Єдине глобальне переміщення, це паливозаправники. Колонами по 15 автоцистер по декільку разів на день в бік Бердянська та далі на Приморськ. З урахуванням відсутності активних бойових дій можна говорити про створення резерву, як підготовку для них по лінії від Пологів до Оріхова", - розповів він.
Андрющенко нагадав, що саме сюди останній тиждень росіяни тягнули новосформовану живу силу навіть без тактичних маркувань на вантажівках.
"Певні побоювання, що в районі Оріхова та Гуляйполя може стати гаряче - більшають", - додав радник мера.
Російські війська окупували місто Маріуполь Донецької області під час масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
Після цього росіяни перетворили Маріуполь у масштабний хаб для концентрації та перекидання резервів - як техніки, так і живої сили на фронт, зокрема, на Запорізький напрямок.
При цьому сили оборони України постійно завдають ударів по військових об'єктах у Маріуполі. Тому окупанти переміщують військову техніку до так званих "безпечних місць" у Маріуполі. Те саме стосується й особового складу.
Крім того, загарбники облаштували нову базу з великим складом снарядів у районі Маріуполя. Вона була створена після вибухів у Маріуполі та районі 11 вересня.
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