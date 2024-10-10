Несколько раз в день. РФ активизировала движение колонн через Мариуполь: в чем особенность

"Единственное глобальное перемещение, это топливозаправщики. Колоннами по 15 автоцистер по несколько раз в день в сторону Бердянска и далее на Приморск. С учетом отсутствия активных боевых действий можно говорить о создании резерва, как подготовку для них по линии от Полог до Орехова", - рассказал он.

Андрющенко напомнил, что именно сюда последнюю неделю россияне тянули новосформированную живую силу даже без тактических маркировок на грузовиках.

"Определенные опасения, что в районе Орехова и Гуляйполя может стать горячее - увеличиваются", - добавил советник мэра.