Декілька мікрорайонів Одеси залишилися без води: де можна набрати

У кількох мікрорайонах Суворовського району Одеси через ракетні удари РФ відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міськради.

Повідомляється, що всі вантажні автомобілі з технічною водою встановлені біля магазинів і будуть роздавати воду, доки вона не закінчиться. Надалі вони будуть замінені на нові машини.

Щоб забезпечити одеситів водою, мерія встановила комунальні автомобілі з технічною водою за такими адресами:

Як повідомлялося,в Одесі 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів. Пізніше мер Одеси Геннадій Труханов розповів про ситуацію з водою та опаленням через відсутність світла у місті.

До цього, російські війська в ніч проти 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики.

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