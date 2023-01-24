UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Декілька країн готові закликати Німеччину передати Україні Leopard, - глава МЗС Естонії

Фото: Урмас Рейнсалу, голова МЗС Естонії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Декілька країн запевнили, що готові закликати Німеччину розпочати постачання танків Leopard до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу в інтерв'ю " Радіо Свобода ".

"Є кілька країн, які запевнили, що вони готові це зробити (закликати Німеччину надати Україні танки "Леопард" - ред.). І я сподіваюся, що найближчим часом (це було моє сьогоднішнє повідомлення моєму німецькому колезі) Німеччина чітко заявить, що готова надати дозвіл тим країнам, які просять про це. І я також сподіваюся, що вони подивляться і на свої запаси також", - заявив він після завершення зустрічі голів МЗС Євросоюзу.

Він також закликав союзників поставити за мету підвищення військової допомоги Україні до рівня 1% власного ВВП, як це вже зробила Естонія.

"У нашому арсеналі - нуль танків. Тож ми даємо гаубиці, боєприпаси, протитанкову зброю тощо. Але якби у нас були танки, ми вже їх доставили б", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес закликав Німеччину дозволити постачання Leopard в Україну для інших країн.

Також ми писали, що глави МЗС країн Балтії звернулися до Німеччини з офіційним закликом надати Україні танки Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяДопомога УкраїніВійськова допомога