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Несколько стран готовы призвать Германию передать Украине Leopard, - глава МИД Эстонии

Фото: Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Несколько стран заверили, что готовы призвать Германию начать поставки танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в интервью "Радио Свобода".

"Есть несколько стран, которые заверили, что они готовы это сделать (призвать Германию предоставить Украине танки “Леопард” - ред.). И я надеюсь, что в ближайшее время (это было мое сегодняшнее сообщение моему немецкому коллеге) Германия четко заявит, что готова предоставить разрешение тем странам, которые просят об этом. И я также надеюсь, что они посмотрят и на свои запасы тоже", - заявил он после завершения встречи глав МИД Евросоюза.

Он также призвал союзников поставить цель повышение военной помощи Украине до уровня 1% собственного ВВП, как это уже сделала Эстония.

"В нашем арсенале - ноль танков. Так что мы даем гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие и т.д. Но если бы у нас были танки, мы бы уже их доставили", - отметил министр.

Напомним, ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставки Leopard в Украину для других стран.

Также мы писали, что главы МИД стран Балтии обратились к Германии с официальным призывом предоставить Украине танки Leopard.

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