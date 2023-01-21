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Глави МЗС країн Балтії закликали Німеччину негайно дати Україні танки Leopard

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Таллінн, Субота 21 січня 2023 11:19
Глави МЗС країн Балтії закликали Німеччину негайно дати Україні танки Leopard Фото: країни Балтії закликали Німеччину надати Україні танки (strongpoint com)
Автор: Наталія Юрченко

Очільники Міністерств закордонних справ країн Балтії звернулися до Німеччини. Вони закликали негайно надати Україні танки Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу в Twitter.

"Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Особливу відповідальність у цьому питанні несе Німеччина як провідна європейська держава", - зазначив міністр.

Нагадаємо, вчора під час зустрічі у форматі "Рамштайн" партнери обговорили перспективи надання Україні танків західного зразка.

Пізніше міністр оборони Німеччини заявив, що рішення не було прийняте, проте дискусії тривають.

Наразі про бажання надати Україні танки Leopard заявили Польща та Фінляндія, проте для цього необхідний дозвіл Німеччини як країни-виробника.

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