За декілька кілометрів від Кремінної: ЗСУ просуваються у Луганській області, - Гайдай

"На сьогодні ситуація складна, але кардинально відрізняється. У Білогорівці українські військові тримають оборону, їх постійно тривають штурми. З іншого боку ми вже недалеко від Кремінної. Буквально декілька кілометрів", - повідомив Гайдай.

Окрім того, ЗСУ рухаються вперед і на Сватівщині.

За його словами, замінована уся територія, від мостів до лісопосадок. Також росіяни стягнули велику кількість техніки. У Старобільську окупанти створюють вже другу лінію оборони з військових, перекинутих з Херсону.

"Після деокупації ми будемо відновлювати кожен населений пункт Луганської області. Інакшої думки і бути не може. Будувати будемо з нуля. Зараз ми можемо лише спочатку оцінити масштаби руйнувань, невідомо, що буде, коли орки почнуть залишати місто. Якщо зараз вони досі гатять по вже звільненим селам", - додав Гайдай.