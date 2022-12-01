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За декілька кілометрів від Кремінної: ЗСУ просуваються у Луганській області, - Гайдай

Фото: ЗСУ просуваються у Луганській області (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові просуваються у Луганській області та вже знаходяться за декілька кілометрів від міста Кремінна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На сьогодні ситуація складна, але кардинально відрізняється. У Білогорівці українські військові тримають оборону, їх постійно тривають штурми. З іншого боку ми вже недалеко від Кремінної. Буквально декілька кілометрів", - повідомив Гайдай.

Окрім того, ЗСУ рухаються вперед і на Сватівщині.

За його словами, замінована уся територія, від мостів до лісопосадок. Також росіяни стягнули велику кількість техніки. У Старобільську окупанти створюють вже другу лінію оборони з військових, перекинутих з Херсону.

"Після деокупації ми будемо відновлювати кожен населений пункт Луганської області. Інакшої думки і бути не може. Будувати будемо з нуля. Зараз ми можемо лише спочатку оцінити масштаби руйнувань, невідомо, що буде, коли орки почнуть залишати місто. Якщо зараз вони досі гатять по вже звільненим селам", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни намагаються утримати контрнаступ ЗСУ на заході Луганської області, а також підтягують артилерію та ракети ближче до Херсона, скоріш за все, плануючи посилити обстріли регіона. Незважаючи на це, ЗСУ продовжують досягати успіхів на лінії Сватове-Кремінна.

Окрім того, в Луганській області українські військові деокупували 13 населених пунктів.

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