По декілька черг одночасно: в "Укренерго" дали графіки відключення на 29 листопада

Масована атака 28 листопада

Вранці четверга, 28 листопада, Російська федерація завдала масштабного удару по території України. Цього разу під час повітряного нападу було виявлено 188 засобів.

Згодом з'ясувалось, що внаслідок атаки було зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.

Детально про те, як довго триватимуть жорсткі графіки відключень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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