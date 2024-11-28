По декілька черг одночасно: в "Укренерго" дали графіки відключення на 29 листопада

В Україні у п'ятницю, 29 листопада, світло будуть вимикати протягом всієї доби. Одночасно будуть діяти декілька черг відключення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 29 листопада, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів будуть такими:
Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби.
В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового посилення обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Наразі всі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.
Вранці четверга, 28 листопада, Російська федерація завдала масштабного удару по території України. Цього разу під час повітряного нападу було виявлено 188 засобів.
Згодом з'ясувалось, що внаслідок атаки було зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.
Детально про те, як довго триватимуть жорсткі графіки відключень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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