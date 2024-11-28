По несколько очередей одновременно: в "Укрэнерго" дали графики отключения на 29 ноября

Массированная атака 28 ноября

Утром четверга, 28 ноября, Российская федерация нанесла масштабный удар по территории Украины. В этот раз во время воздушного нападения было обнаружено 188 средств.

Впоследствии выяснилось, что в результате атаки было зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

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