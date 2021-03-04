Продление пошлины на экспорт металлолома позволит сохранить экологический курс ЕС, - нардеп

Принятие законопроекта о продлении пошлины на экспорт металлолома на 5 лет (№5175) позволит Украине сохранить европейский экологический курс.

Об этом написал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития, один из соавторов законопроекта Дмитрий Кисилевский в Facebook.

"Металлургия - фундаментальная отрасль украинской экономики, которая формирует 10% ВВП. Металлолом - сырье, без которого невозможно производить металл ни в одной из существующих технологий. А если принимать во внимание Европейский зеленый курс, то важность металлолома становится еще выше. Ведь его использование позволяет снизить выбросы СО2", - написал Кисилевский.

Он также напомнил, что введение пошлины на вывоз лома в 2016 году позволило преодолеть дефицит этого важного для металлургической отрасли сырья и обеспечило стабильную работу предприятий.

"За 4,5 года действия пошлины дефицит лома удалось преодолеть. Предприятия перестали останавливаться из-за нехватки сырья. Люди работали и получали заработную плату, государство получало налоги. Без пошлины под угрозой окажутся около 25 тысяч рабочих мест в ГМК и около 1 млрд грн налоговых поступлений", - подчеркнул Кисилевский.

Депутат также отметил, что для страны экспорт готовой продукции гораздо более выгоден, чем экспорт сырья.

"Тонна вывезенного на экспорт лома дает чуть менее 2 тыс. грн поступлений в бюджет. Тонна лома, переработанная в сталь в Украине, дает более 8 тыс. грн налогов. Переработка дает занятость. В случае с ГМК - занятость сотен тысяч людей", - пояснил Кисилевский.

