Декарбонізація економіки не має відбуватись виключно за кошти бізнесу, - EBA

За оцінкою експертів ЕВА, проект Другого Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди (НВВ2) має передбачати механізми державної допомоги бізнесу на проведення екомодернізації.

Зокрема, в асоціації висловили занепокоєння відсутністю в проєкті документу фінансового забезпечення скорочення викидів парникових газів на 65%, на що заплановано витратити 102 млрд євро.

"Як зазначають розробники матеріалів до НВВ2, в основі цієї суми - загальна сума капітальних інвестицій в Україну протягом 2010-2019 років. Водночас за даними Держстату, на заходи з декарбонізації та охорони повітря за цей період було витрачено лише 24,8 млрд гривень (менш як 1 млрд євро). На нашу думку, це не є виправданим, адже за 2020 рік капітальні інвестиції в Україну скоротились на 38,2% і ця негативна тенденція буде продовжуватись. А також це означатиме, що виконати кліматичну ціль можна буде лише шляхом падіння економіки", - зауважили в ЕВА.

На їх думку, проект НВВ2 необхідно доповнити частиною про розблокування механізму державної допомоги суб’єктам господарювання на здійснення екологічних заходів, що закріплена на законодавчому рівні ще з 2014 року.

Окрім того, в ЕВА звернули увагу на недостатньо пропрацьовані секторальні політики в документі.

"У попередніх версіях НВВ2 для скорочення викидів на 72% планувалось виділити 379 млрд євро, а зараз вже ми бачимо, що для скорочення викидів на 65% необхідна вже більш ніж втричі менша сума - 102 млрд євро. Це стало можливим шляхом зниження кліматичних та фінансових зобов’язань для сектору будівель - з 85,7 млрд євро до 16 млрд євро, а також транспорту - з 208 млрд євро до 3 млрд євро. Виходить, що виконувати ціль з декарбонізації економіки Україна планує переважно в секторах енергетики, промисловості та сільського господарства шляхом, очевидно, приватних коштів. Хоча, сектор будівель є одним з основних емітентів СО2 в Україні, а викиди від транспорту у нас майже не контролюються", - зазначили в ЕВА.

Також експерти асоціації зазначили, що у проєкті НВВ2 не відображені такі заходи, які напряму впливатимуть на зменшення викидів парникових газів. Так, мова йде про використання вторинної сировини (промислових відходів) у будівництві доріг, розвиток альтернативних видів палива з твердих побутових відходів та промислових відходів RDF та SRF у цементній промисловості; розвиток проектів з переробки відходів сільського господарства та тваринництва; впровадження мінімальних екологічних вимог (євростандарту) в автомобільній галузі тощо.