Деканоідзе: Лавров хвалить грузинську владу, це катастрофа

За її словами, до 24 лютого минулого року "Грузинській мрії" (правляча партія Грузії, заснована Іванішвілі) якось вдавалося залишатися у "сірій зоні".

"Вони кокетували з Путіним, говорили Заходу та грузинському народу, що вони прозахідні, бо у нас пріоритети ЄС та НАТО", - каже Деканоїдзе.

Втім, після 24 лютого, коли весь цивілізований світ зажадав від усіх країн фіксувати позицію, яка важлива Грузії історично, тоді вже грузинська влада і стала вагатися.

"Що вони зробили. По-перше, Грузія не приєдналася до санкцій. Був коментар глави МЗС Росії Сергія Лаврова: "Здатність Грузії протистояти тиску Заходу, який вимагає приєднатися до антиросійських санкцій, викликає повагу". Загалом, Лавров хвалить грузинську владу. Це просто катастрофа", - зазначила Деканоїдзе.

Вона пояснює, зараз така ситуація, коли "Грузинська мрія", Іванішвілі (грузинський олігарх) зокрема, мають дуже добрі зв'язки з підсанкційними російськими олігархами, у тому числі з Євтушенковим (російський мільярдер, №51 у списку найбагатших росіян Forbes).

"Є його розмова з Євтушенковим, коли він говорить про бізнес, Євтушенко теж говорить про бізнес - і після цього члени родини Іванішвілі, брат та близький родич, потрапили під санкції України, вони у списку НАЗК. Це показує, які тісні зв'язки у Іванішвілі з Росією", - розповіла Деканоїдзе.

Вона пояснила, що другою причиною ситуації, що склалася є наплив російських громадян до Грузії.

"І те, що зараз прем'єр-міністр Гарібашвілі каже, що є зростання економіки - але всі мають розуміти, що це зростання економіки від російських громадян, які інвестують, купують багато квартир у Грузії", - додала Деканоїдзе.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційний Тбілісі заявляв про так звану "підтримку України". Але грузинська влада досі відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії чи надавати військову допомогу Україні.

Додамо, як нещодавно пояснили в Грузії, вони не хочуть бути "втягнуті у збройний конфлікт".

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