Деканоидзе: Лавров хвалит грузинскую власть, это катастрофа

По ее словам, до 24 февраля прошлого года "Грузинской мечте" (правящая партия Грузии, основанная Иванишвили) как-то удавалось оставаться в "серой зоне".

"Они кокетничали с Путиным, говорили Западу и грузинскому народу, что они прозападные, потому что у нас приоритеты ЕС и НАТО", - говорит Деканоидзе.

Впрочем, после 24 февраля, когда весь цивилизованный мир потребовал от всех стран фиксировать позицию, которая важна Грузии исторически, тогда уже грузинские власти стали колебаться.

"Что они сделали. Во-первых, Грузия не присоединилась к санкциям. Был комментарий главы МИД России Сергея Лаврова: "Способность Грузии противостоять давлению Запада, требующего присоединиться к антироссийским санкциям, вызывает уважение". В общем, Лавров хвалит грузинские власти. Это просто катастрофа", - отметила Деканоидзе.

Она объясняет, что сейчас такая ситуация, когда "Грузинская мечта", Иванишвили (грузинский олигарх) в частности, имеют очень хорошие связи с подсанкционными российскими олигархами, в том числе с Евтушенковым (российский миллиардер, №51 в списке самых богатых россиян Forbes).

"Есть его разговор с Евтушенковым, когда он говорит о бизнесе, Евтушенко тоже говорит о бизнесе - и после этого члены семьи Иванишвили, брат и близкий родственник, попали под санкции Украины, они в списке НАПК. Это показывает, какие тесные связи у Иванишвили с Россией", - рассказала Деканоидзе.

Она объяснила, что второй причиной сложившейся ситуации является наплыв российских граждан в Грузию.

"И то, что сейчас премьер-министр Гарибашвили говорит, что есть рост экономики - но все должны понимать, что это рост экономики от инвестирующих российских граждан покупают много квартир в Грузии", - добавила Деканоидзе.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину официальный Тбилиси заявлял о так называемой "поддержке Украины". Но грузинские власти до сих пор отказываются присоединяться к санкциям против России или оказывать военную помощь Украине.

Добавим, как недавно объяснили в Грузии, они не хотят быть "вовлечены в вооруженный конфликт".

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