В декабре украинцы будут отдыхать 10 дней

В декабре 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 10 выходных дней и 21 рабочий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходным днем будет Рождество Христовое - среда, 25 декабря.

Кроме того, согласно распоряжению Кабмина, выходным будут понедельник и вторник, 30 и 31 декабря. Однако их будет необходимо отработать в субботы, 21 и 28 декабря.

Таким образом, выходными будут четыре дня подряд - с 29 декабря 2019 года до 1 января 2020 года.

Календарь на декабрь (РБК-Украина)

Напомним, что в начале 2020 года также будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января, поскольку Кабмин перенес рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Отметим, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год.