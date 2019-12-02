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У грудні нардепи можуть збільшити кількість пленарних засідань Ради

Новини » Політика     02.12.2019 - 13:52
У грудні нардепи можуть збільшити кількість пленарних засідань Ради
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

За проведення додаткових пленарних засідань мають проголосувати нардепи

Наступного тижня у Верховній раді може додатись кілька додаткових пленарних засідань. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За проведення додаткових пленарних засідань мають проголосувати нардепи.

"Сьогодні на погоджувальній раді зазначав Руслан Стефанчук щодо того, що можливо якщо буде воля депутатів, на наступному тижні - він буде комбінований. Тобто, він буде поєднувати в собі і засідання комітетів, і будуть виділені деякі дні під засідання Верховної ради", - заявив Разумков.

Спікер наголосив, що рішення про призначення пленарних засідань у тиждень комітетів повинен підтримати також регламентний комітет парламенту.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент з лютого почне працювати за планом законопроектних робіт.

Як писало РБК-Україна, у листопаді пленарні засідання ВР пропустила майже третина народних депутатів. Так, минулого місяця на всіх семи пленарних засіданнях були присутні 299 депутатів або 70% від складу Ради.

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