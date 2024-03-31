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Місцями повітря прогріється до +24, на заході сильний вітер: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 1 квітня, в Україні очікується малохмарна погода. У західних областях попереджають про пориви вітру.

Як відзначає Укргідрометцентр, погода буде малохмарною й без опадів.

Вітер очікується переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах вдень і у західних областях місцями пориви 17-22 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +24 до +26 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +5 до +10 вночі й від +20 до +23 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +6 до +10 вночі й від +15 до +22 вдень;
  • на сході коливатиметься від +4 до +7 вночі й від +20 до +23 вдень.

Фото: погода на 1 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Малохмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +5 до +10, а вдень від +19 до +24. У Києві вночі від +8 до +10, а вдень від +21 до +23.

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Погода в Україні