Місцями повітря прогріється до +24, на заході сильний вітер: погода на завтра

Завтра, 1 квітня, в Україні очікується малохмарна погода. У західних областях попереджають про пориви вітру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Як відзначає Укргідрометцентр, погода буде малохмарною й без опадів.
Вітер очікується переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах вдень і у західних областях місцями пориви 17-22 м/с.
Температура:
Фото: погода на 1 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Малохмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +5 до +10, а вдень від +19 до +24. У Києві вночі від +8 до +10, а вдень від +21 до +23.
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