Местами воздух прогреется до +24, на западе сильный ветер: погода на завтра

Завтра, 1 апреля, в Украине ожидается малооблачная погода. В западных областях предупреждают о порывах ветра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Как отмечает Укргидрометцентр, погода будет малооблачной и без осадков.
Ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах днем и в западных областях местами порывы 17-22 м/с.
Температура:
Фото: погода на 1 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Малооблачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +5 до +10, а днем от +19 до +24. В Киеве ночью от +8 до +10, а днем от +21 до +23.
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