Дехто з ветеранів зможе отримати до 70 тисяч за переобладнання авто: коли й куди звертатись

Що відомо про новий механізм компенсації

Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів і ветеранoк з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів - під свої потреби.

Йдеться про компенсацію на переобладнання транспортних засобів із максимальним розміром виплати до 70 тисяч гривень.

"Це не просто фінансова допомога, а черговий крок до справжньої безбар'єрності та мобільності у цивільному житті Захисників та Захисниць, які втратили своє здоров'я на війні", - пояснили українцям.

Уточнюється, що пілотний проект розроблений Мінветеранів на виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.

"Створення безбар'єрного простору для ветеранів й ветеранок з інвалідністю - це питання не лише зручності, а й повага до їхнього подвигу та внеску у захист країни. Безбар'єрність - це доступ до транспорту, освіти, медицини, послуг і працевлаштування без перешкод", - зазначається у публікації.

Коли та куди саме потрібно буде звертатися

Згідно з інформацією Міністерства у справах ветеранів, компенсація на переобладнання автівок надаватиметься починаючи з січня 2026 року ветеранам й ветеранкам з інвалідністю.

"На основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію", - повідомили громадянам.

Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно буде звертатися:

до структурних підрозділів з питань ветеранської політики (при обласних військових адміністраціях - ОВА, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад);

із заявою та іншими необхідними документами.

"Щодо деталей як отримати компенсацію поінформуємо додатково", - зауважили у міністерстві.

Насамкінець у Мінветеранів нагадали, що оплачують навчання водінню авто для ветеранів й ветеранок з інвалідністю.

"Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрованого, або фактичного проживання (перебування)", - підсумували у публікації.