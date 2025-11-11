Некоторые ветераны смогут получить до 70 тысяч за переоборудование авто: когда и куда обращаться

В Украине вводят механизм денежной компенсации для ветеранов и ветеранок с инвалидностью за переоборудование собственных автомобилей - под свои нужды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию единого веб-портала органов исполнительной власти Украины "Урядовий портал".
Недавно Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит механизм денежной компенсации для ветеранов и ветеранок с инвалидностью за переоборудование собственных автомобилей - под свои нужды.
Речь идет о компенсации на переоборудование транспортных средств с максимальным размером выплаты до 70 тысяч гривен.
"Это не просто финансовая помощь, а очередной шаг к настоящей безбарьерности и мобильности в гражданской жизни Защитников и Защитниц, которые потеряли свое здоровье на войне", - объяснили украинцам.
Уточняется, что пилотный проект разработан Минветеранов во исполнение Плана мероприятий на 2025-2026 годы по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.
"Создание безбарьерного пространства для ветеранов и ветеранок с инвалидностью - это вопрос не только удобства, но и уважение к их подвигу и вкладу в защиту страны. Безбарьерность - это доступ к транспорту, образованию, медицине, услугам и трудоустройству без препятствий", - отмечается в публикации.
Согласно информации Министерства по делам ветеранов, компенсация на переоборудование автомобилей будет предоставляться начиная с января 2026 года ветеранам и ветеранкам с инвалидностью.
"На основе фактических, документально подтвержденных расходов за переоборудование собственных автомобилей на специализированных СТО, которые имеют такую лицензию", - сообщили гражданам.
Для того чтобы получить компенсацию, нужно будет обращаться:
"О деталях как получить компенсацию проинформируем дополнительно", - отметили в министерстве.
В завершение в Минветеранов напомнили, что оплачивают обучение вождению авто для ветеранов и ветеранок с инвалидностью.
"Чтобы пройти бесплатное обучение, нужно обратиться в местное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту регистрируемого или фактического проживания (пребывания)", - подытожили в публикации.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил нововведение, согласно которому государство будет компенсировать ветеранам 50% стоимости обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Кроме того, в Украине запускают важный проект по долговременному медицинскому уходу ветеранов и ветеранок российско-украинской войны.
При этом важно помнить, что понятия "ветеран войны" и "участник боевых действий" - не одно и то же. Поэтому мы объясняли, в чем отличие этих статусов и где больше льгот.
Читайте также, как ветерану найти специалиста по сопровождению и чем он поможет.