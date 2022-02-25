"Дегуманизация украинцев". Россия планирует масштабную провокацию, - Кулеба

В ходе вторжения России в Украину готовится масштабная провокация для того, чтобы обвинить украинцев в бесчеловечных действиях. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что не стоит верить фейкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"По данным разведки, Российская Федерация планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", - отметил Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове кассетными ракетами обстреляли взлетную полосу, в результате инцидента ранены трое курсантов.
Также стало известно, что российские войска прорвали оборону Херсона.