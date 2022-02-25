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"Дегуманизация украинцев". Россия планирует масштабную провокацию, - Кулеба

Автор: Юлия Бойко

В ходе вторжения России в Украину готовится масштабная провокация для того, чтобы обвинить украинцев в бесчеловечных действиях. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что не стоит верить фейкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"По данным разведки, Российская Федерация планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове кассетными ракетами обстреляли взлетную полосу, в результате инцидента ранены трое курсантов.

Также стало известно, что российские войска прорвали оборону Херсона.

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Дмитрий КулебаВторжение России в Украину