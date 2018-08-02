Дегрик: Нацбанк продолжает уменьшать давление государства на бизнес

Национальный банк продолжает политику, направленную на улучшение условий ведения бизнеса, считает эксперт

Упростив процедуру привлечения внешних кредитов, Национальный банк Украины продолжает политику, направленную на улучшение условий ведения бизнеса в стране. Так считает основатель и генеральный директор ФК "Леогейминг Пэй" (CEO LeoGaming) Алена Дегрик.

"С 20 августа заработает новая система регистрации договоров кредитования в иностранной валюте. Теперь этим будет заниматься не регулятор, а уполномоченный банк. Это позволит ускорить процедуру привлечения кредитов для бизнеса и упростит работу коммерческих банков. Ведь теперь им для регистрации договора кредитования или внесения изменений в него достаточно будет направить в НБУ соответствующий электронный документ", — сказала она.

Эксперт также обратила внимание на то, что НБУ продолжает ослаблять чрезмерное регулирование государством ведения бизнеса.

"Чем меньше проверок, тем эффективнее работает бизнес, тем больше налоговые отчисления. И в НБУ это понимают. Поэтому регулятор отменил обязательную дополнительную проверку документов, которая ранее проводилась, если возникали подозрения в рискованности сделки, связанной с кредитованием. Теперь предпринимателям станет проще привлекать кредитный ресурс для развития бизнеса. А это, в свою очередь, позитивно скажется на развитии экономики", — сказала Дегрик.