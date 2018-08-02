Дегрік: Нацбанк продовжує зменшувати тиск держави на бізнес

Національний банк продовжує політику, спрямовану на покращення умов ведення бізнесу, вважає експерт

Спростивши процедуру залучення зовнішніх кредитів, Національний банк України продовжує політику, спрямовану на покращення умов ведення бізнесу в країні. Так вважає засновник і генеральний директор ФК "Леогеймінг Пей" (CEO LeoGaming) Альона Дегрік.

"З 20 серпня запрацює нова система реєстрації договорів кредитування в іноземній валюті. Тепер цим буде займатися не регулятор, а уповноважений банк. Це дозволить прискорити процедуру залучення кредитів для бізнесу і спростить роботу комерційних банків. Адже тепер їм для реєстрації договору кредитування або внесення змін до нього досить буде направити в НБУ відповідний електронний документ", — сказала вона.

Експерт також звернула увагу на те, що НБУ продовжує послаблювати надмірне регулювання державою ведення бізнесу.

"Чим менше перевірок, тим ефективніше працює бізнес, тим більші податкові відрахування. І в НБУ це розуміють. Тому регулятор скасував обов'язкову додаткову перевірку документів, яка раніше проводилася, якщо виникали підозри у ризикованості операції, пов'язаної з кредитуванням. Тепер підприємцям стане простіше залучати кредитний ресурс для розвитку бізнесу. А це, в свою чергу, позитивно позначиться на розвитку економіки", — сказала Дегрік.