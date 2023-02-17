Дефіциту немає, але в Одесі відключення: яка ситуація зі світлом сьогодні

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання", - йдеться у повідомленні.

Зараз в Україні працюють всі види електростанцій, імпорт електроенергії незначний. Через відсутність дефіциту до областей не доводили ліміти споживання. Заміри споживання сьогодні проводять у Києві та Чернівецькій області.

В Одесі досі тривають мережеві обмеження. Споживання у місті зростає через збільшення активності бізнесу. Для уникнення перевантаження в Одесі діють погодинні графіки відключень світла.

В "Укренерго" повідомили, що мережеві обмеження вчора вводили у столиці, Київській та Житомирській областях.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що сьогодні та на вихідних енергосистема України працюватиме з резервом потужності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.