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Дефіциту немає, але в Одесі відключення: яка ситуація зі світлом сьогодні

Фото: в Одеській області сьогодні погодинні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 17 лютого, не будуть вимикати світло, оскільки в енергосистемі немає дефіциту. Проте в Одеській області продовжуються обмеження через пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання", - йдеться у повідомленні.

Зараз в Україні працюють всі види електростанцій, імпорт електроенергії незначний. Через відсутність дефіциту до областей не доводили ліміти споживання. Заміри споживання сьогодні проводять у Києві та Чернівецькій області.

В Одесі досі тривають мережеві обмеження. Споживання у місті зростає через збільшення активності бізнесу. Для уникнення перевантаження в Одесі діють погодинні графіки відключень світла.

В "Укренерго" повідомили, що мережеві обмеження вчора вводили у столиці, Київській та Житомирській областях.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що сьогодні та на вихідних енергосистема України працюватиме з резервом потужності.

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УкренергоЕлектроенергіявідключеня світлаОдеса