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Дефицита нет, но в Одессе отключения: какая ситуация со светом сегодня

Фото: в Одесской области сегодня почасовые отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 17 февраля, не будут выключать свет, поскольку в энергосистеме нет дефицита. Однако в Одесской области продолжаются ограничения из-за повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления", - говорится в сообщении.

Сейчас в Украине работают все виды электростанций, импорт электроэнергии незначителен. Из-за отсутствия дефицита до областей не доводили лимиты потребления. Замеры потребления сегодня проводят в Киеве и Черновицкой области.

В Одессе до сих пор продолжаются сетевые ограничения. Потребление в городе растет из-за увеличения активности бизнеса. Во избежание перегрузки в Одессе действуют почасовые графики отключений света.

В "Укрэнерго" сообщили, что сетевые ограничения вчера вводили в столице, Киевской и Житомирской областях.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сегодня и на выходных энергосистема Украины будет работать с резервом мощности.

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