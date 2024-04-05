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Дефіциту в енергосистемі України немає, але відключення є: у Міненерго назвали причину

Фото: у п'яти областях України діють аварійні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В українській енергосистемі не спостерігають дефіциту. Але через дисбаланс генерації у низці регіонів діють аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

За інформацією відомства, дефіциту в енергосистемі немає, і Україна сьогодні, 5 квітня, передавала надлишки електроенергії Польщі.

"Однак через дисбаланс генерації, який не може бути вирівняний оператором системи передачі через пошкодження внаслідок російських атак на підстанції, застосовуються аварійні відключення", - уточнюють у Міненерго.

Аварійні відключення ввели у:

  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській область.

При цьому в Харківській області діють графіки відключень світла.

 

Відключення світла

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" розповіли про обмеження електропостачання у п'яти областях України, які запровадили з 18:45 до 22:00.

Це з відсутністю достатнього обсягу генеруючих потужностей у системі покриття споживання окремих регіонах країни.

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