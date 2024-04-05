Дефіциту в енергосистемі України немає, але відключення є: у Міненерго назвали причину

За інформацією відомства, дефіциту в енергосистемі немає, і Україна сьогодні, 5 квітня, передавала надлишки електроенергії Польщі.

"Однак через дисбаланс генерації, який не може бути вирівняний оператором системи передачі через пошкодження внаслідок російських атак на підстанції, застосовуються аварійні відключення", - уточнюють у Міненерго.

Аварійні відключення ввели у:

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Полтавській області;

Сумській область.

При цьому в Харківській області діють графіки відключень світла.