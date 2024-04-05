Дефицита в энергосистеме Украины нет, но отключения есть: в Минэнерго назвали причину

По информации ведомства, дефицита в энергосистеме не наблюдается, и Украина сегодня, 5 апреля, передавала излишки электроэнергии Польше.

"Однако из-за дисбаланса генерации, который не может быть выравнен оператором системы передачи из-за повреждений вследствие российских атак на подстанции, применяются аварийные отключения", - уточняют в Минэнерго.

Аварийные отключения ввели в:

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Кировоградской области;

Полтавской области;

Сумской области.

При этом в Харьковской области действуют графики отключений света.