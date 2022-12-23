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Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні

Фото: Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні дещо зменшився дефіцит потужності в енергосистемі, однак й надалі залишається суттєвим. Певні обмеження й надалі зберігаються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми", - пише пресслужба.

Зазначається, що в передачі електроенергії й надалі зберігаються певні обмеження внаслідок пошкодженнь магістральних мереж російськими атаками. Через це всі до усіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призведе до аварійних обмежень.

"На сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових", - додає "Укренерго".

Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури продовжуються цілодобово, однак через складність пошкоджень - відновлення вимагає значного часу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр енергетики Герман Галущенко розповів, коли та за яких умов в Україні припинять відключати світло.

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