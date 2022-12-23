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Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране

Фото: Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине несколько уменьшился дефицит мощности в энергосистеме, однако и дальше остается существенным. Определенные ограничения по-прежнему сохраняются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"На утро 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но остается существенным. Работают все виды генерации. Вышел на номинальную мощность энергоблок, который вчера был подключен к энергосистеме", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в передаче электроэнергии и в дальнейшем сохраняются определенные ограничения вследствие повреждений магистральных сетей российскими атаками. Из-за этого во все области доведены лимиты потребления, превышение которых приведет к аварийным ограничениям.

"На востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть повреждения в электросетях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных", - добавляет "Укрэнерго".

Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, однако из-за сложности повреждений - восстановление требует значительного времени.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр энергетики Герман Галущенко рассказал, когда и при каких условиях в Украине перестанут отключать свет.

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