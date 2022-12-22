Коли можуть припинити відключати світло: відповідь Галущенка

Українську енергосистему можливо стабілізувати та припинити відключення світла до літа, за умови, що росіяни не будуть вдаватися до нових обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка Forbes .

"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа", - сказав він.

За словами Галущенка, одним з варіантів стабілізації системи є імпорт електроенергії. Він зазначив, що Україна вже тестувала імпорт у невеликих обʼємах.

"Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт - день, 700 МВт - ніч. Технічно можливість набагато більша - 1,6-2 ГВт", - сказав він.

Міністр зазначив, що Україні, крім імпорту електроенергії, може допомогти більше систем ППО.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вихід з найскладнішого блекауту можливий протягом від 7 до 10 днів.

Нагадаємо, що ворожі обстріли минулого тижня вперше спричинили оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Окрім того, в "Укренерго" розповіли, де ситуація з електроенергією найскладніша.

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