ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли можуть припинити відключати світло: відповідь Галущенка

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 16:42
Коли можуть припинити відключати світло: відповідь Галущенка Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українську енергосистему можливо стабілізувати та припинити відключення світла до літа, за умови, що росіяни не будуть вдаватися до нових обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики Германа Галущенка Forbes.

"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа", - сказав він.

За словами Галущенка, одним з варіантів стабілізації системи є імпорт електроенергії. Він зазначив, що Україна вже тестувала імпорт у невеликих обʼємах.

"Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт - день, 700 МВт - ніч. Технічно можливість набагато більша - 1,6-2 ГВт", - сказав він.

Міністр зазначив, що Україні, крім імпорту електроенергії, може допомогти більше систем ППО.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вихід з найскладнішого блекауту можливий протягом від 7 до 10 днів.

Нагадаємо, що ворожі обстріли минулого тижня вперше спричинили оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Окрім того, в "Укренерго" розповіли, де ситуація з електроенергією найскладніша.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія відключеня світла Герман Галущенко Минэнерго
NEWS
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
DAILY
Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції
Юлія Акимовакоресподент Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції