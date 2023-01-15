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Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ

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Неділя 15 січня 2023 11:16
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ Фото: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після чергової масованої ракетної атаки Росії дефіцит електроенергії збільшився, тому й терміни відключень світла для населення можуть стати тривалішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Енергетична інфраструктура України відновлюється після дванадцятого ракетного удару РФ, тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах.

"Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей", - сказано у повідомленні.

З огляду на це, обмеження діють протягом всієї доби. При цьому "Укренерго" попереджає, що при їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення.

Таким чином, терміни відключень для споживачів можуть збільшитись.

Нагадаємо, 14 січня в результаті російської атаки по України було зафіксовано пошкодження електромереж у низці областей. Зокрема, загарбники вдарили по двох ТЕС. Одна з них припинила виробництво електроенергії.

У ДТЕК попередили, що необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

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Електроенергія відключеня світла Укренерго
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Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
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