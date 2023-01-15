Дефицит увеличился. В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после ракетной атаки РФ

После очередной массированной ракетной атаки России дефицит электроэнергии увеличился, поэтому сроки отключений света для населения могут стать продолжительнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

Энергетическая инфраструктура Украины восстанавливается после двенадцатого ракетного удара РФ, продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах.

"Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций (ТЭС). Из-за повреждений оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей", - сказано в сообщении.

Учитывая это, ограничения действуют на протяжении всех суток. При этом "Укрэнерго" предупреждает, что при их превышении будут применены аварийные отключения.

Таким образом, сроки отключения для потребителей могут увеличиться.

Напомним, 14 января в результате российской атаки по Украине было зафиксировано повреждение электросетей в ряде областей. В частности, захватчики ударили по две ТЭС. Одна из них приостановила производство электроэнергии.

В ДТЭК предупредили, что необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.

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