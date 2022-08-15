Дефицит валюты сохраняется: НБУ продал из резервов еще 430 млн долларов
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 8 по 12 августа 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 93,40 млн долларов и продал 521,69 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 428,29 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Таким образом, центробанк продает валюту в крупных объемах вторую неделю подряд после перерыва, когда после повышения курса на 25% с 21 июля НБУ снова начал покупать валюту.
С начала года НБУ купил на межбанке 2 876,51 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 16 053,75 млн долларов и 1 789,11 млн евро.
Отрицательное сальдо интервенций составило 13177,24 млн долларов и 1 678,14 млн евро.
Напомним, размер международных резервов Украины в течение июля 2022 года сократился на 416,77 млн долларов (на 1,8%) до 22 385,38 млн долларов. По сравнению с июнем (2 300,09 млн долларов) сокращение резервов замедлился в 5,5 раза.
Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.
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