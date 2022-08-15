Дефицит валюты сохраняется: НБУ продал из резервов еще 430 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 8 по 12 августа 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 93,40 млн долларов и продал 521,69 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 428,29 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк продает валюту в крупных объемах вторую неделю подряд после перерыва, когда после повышения курса на 25% с 21 июля НБУ снова начал покупать валюту. С начала года НБУ купил на межбанке 2 876,51 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 16 053,75 млн долларов и 1 789,11 млн евро. Отрицательное сальдо интервенций составило 13177,24 млн долларов и 1 678,14 млн евро.