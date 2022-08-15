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Дефицит валюты сохраняется: НБУ продал из резервов еще 430 млн долларов

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 09:02
Дефицит валюты сохраняется: НБУ продал из резервов еще 430 млн долларов Фото: НБУ продолжает продажу валюты в крупных объемах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 8 по 12 августа 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 93,40 млн долларов и продал 521,69 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 428,29 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк продает валюту в крупных объемах вторую неделю подряд после перерыва, когда после повышения курса на 25% с 21 июля НБУ снова начал покупать валюту.

С начала года НБУ купил на межбанке 2 876,51 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 16 053,75 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 13177,24 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Дефицит валюты сохраняется: НБУ продал из резервов еще 430 млн долларов

Напомним, размер международных резервов Украины в течение июля 2022 года сократился на 416,77 млн долларов (на 1,8%) до 22 385,38 млн долларов. По сравнению с июнем (2 300,09 млн долларов) сокращение резервов замедлился в 5,5 раза.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

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