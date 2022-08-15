Дефіцит валюти зберігається: НБУ продав з резервів ще 430 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 8 по 12 серпня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 93,40 млн доларів і продав 521,69 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 428,29 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк продає валюту у великих обсягах другий тиждень поспіль після перерви, коли після підвищення курсу на 25% з 21 липня НБУ знову почав купувати валюту. З початку року НБУ купив на міжбанку 2 876,51 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 16 053,75 млн доларів і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало 13177,24 млн доларів і 1 678,14 млн євро.