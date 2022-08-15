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Дефіцит валюти зберігається: НБУ продав з резервів ще 430 млн доларів

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 09:02
Дефіцит валюти зберігається: НБУ продав з резервів ще 430 млн доларів Фото: НБУ продовжує продаж валюти у великих обсягах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 8 по 12 серпня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 93,40 млн доларів і продав 521,69 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 428,29 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк продає валюту у великих обсягах другий тиждень поспіль після перерви, коли після підвищення курсу на 25% з 21 липня НБУ знову почав купувати валюту.

З початку року НБУ купив на міжбанку 2 876,51 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 16 053,75 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 13177,24 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Дефіцит валюти зберігається: НБУ продав з резервів ще 430 млн доларів

Нагадавши, розмір міжнародних резервів України протягом липня 2022 року скоротився на 416,77 млн доларів (на 1,8%) до 22 385,38 млн доларів. У порівнянні з червнем (2 300,09 млн доларів) скорочення резервів сповільнилося в 5,5 рази.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% з 29,25 до 36,57 грн / Долар. За цим курсом НБУ купує і продає валюту на міжбанку.

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