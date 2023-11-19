Дефицит валюты вырос: НБУ увеличил продажу долларов из резервов почти в 2 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 13-17 ноября 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 720,65 млн долларов, увеличив продажу из резервов по сравнению с прошлой неделей в 1,9 раза (387,84 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, объем продажи на прошлой неделе значительно превысил средние интервенции НБУ с начала года (523 млн долларов).

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 24,075 млрд долларов.

Валютный рынок

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. До начала октября НБУ продавал доллары по курсу, близкому к фиксированному официальному, - 36,93 гривен за доллар (36,57 гривен плюс 1%).

Однако НБУ 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Теперь НБУ продает валюту по свободному курсу, который в среднем за октябрь составил 36,53 грн/доллар.

Как заявил глава центробанка Андрей Пышный, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.

Поданным НБУ, ситуация на валютном рынке после перехода к режиму гибкости курса с 3 октября оставалась устойчивой, рынок адаптируется к новым условиям.

Ситуация на межбанке

В начале прошлой неделе курс доллара на межбанке вырос с уровня около 36 гривен до 36,30 гривен. Однако затем курс упал до 36,10-36,15 грн/доллар.

В итоге официальный курс, который НБУ устанавливает по итогам торгов на межбанке, составит на 20 ноябре 36,13 грн/доллар.

Как отметил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, падение доллара явление временное, "потому что тратить резервы без остановки не будут".

Смягчение валютных ограничений

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

По его мнению, НБУ совершил переход к управляемой гибкости курса ответственно и профессионально.

"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию - перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу более легким", - сказал он.

Согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, второй этап - либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.

Кроме того, заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что Национальный банк продолжает работать над воплощением Стратегии смягчения валютных ограничений на фоне ослабления рисков для устойчивости валютного рынка, дальнейшего снижения инфляции и восстановления экономики.

"Учитывая успешность предыдущих шагов, в частности переход к режиму управляемой гибкости, надеемся на формирование в ближайшей перспективе макрофинансовых" предпосылок для дальнейшего ослабления существующих ограничений в соответствии с утвержденной дорожной картой", отметил Николайчук.