Дефіцит валюти зріс: НБУ продав із резервів рекордний з червня 2022 року обсяг доларів

Національний банк України (НБУ) у жовтні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,338 млрд доларів. Це найбільший обсяг із червня минулого року (3,956 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .
Порівняно з вереснем, обсяг продажу валюти зріс на 24%.
Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 22,604 млрд доларів.
Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.
У жовтні 2023 року до державного бюджету України надійшло близько 2,8 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.
Серед донорів у жовтні 2023 року:
Кошти від ЄС - дев'ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою становить 18 млрд євро, з яких Україна отримала вже 15 млрд євро.
Грант від США - частини п'ятого додаткового фінансування у рамках проекту Світового банку Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine). 2023 року Україна отримала вже 10,9 млрд доларів грантового фінансування від Сполучених Штатів.
Національний банк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.
Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації". За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу чи бік ослаблення.
При цьому за місяць офіційний курс долара знизився на 30 копійок - з 36,57 до 36,27 гривень за долар.