RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дефицит валюты вырос: НБУ продал из резервов рекордный с июня 2022 года объем долларов

Фото: НБУ продал из резервов 3,3 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в октябре 2023 продал на межбанковском валютном рынке 3,338 млрд долларов. Это самый большой объем с июня прошлого года (3,956 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По сравнению с сентябрем объем продажи валюты вырос на 24%.

Всего с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 22,604 млрд долларов.

Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

В октябре 2023 года в государственный бюджет Украины поступило около 2,8 млрд долларов США внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи.

Среди доноров в октябре 2023 года:

  • Европейский Союз - 1,6 млрд долларов США (льготное финансирование);
  • Соединенные Штаты Америки - 1,15 млрд долларов США (грант).

Средства от ЕС - девятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 15 млрд евро.

Грант от США - части пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine). В 2023 году Украина получила уже 10,9 млрд долларов грантового финансирования от Соединенных Штатов.

Управляемая гибкость курса

Национальный банк 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный, "управляемая гибкость курса" не равна "перманентной девальвации". По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления.

При этом за месяц официальный курс доллара снизился на 30 копеек - с 36,57 до 36,27 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараНациональный банк Украины