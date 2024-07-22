Дефіцит валюти значно зріс, НБУ підняв курс долара до максимуму

НБУ протягом тижня 15-19 липня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 949,94 млн доларів. Це на 78,5% більше, ніж тижнем раніше (532,11 млн доларів).

Обсяг продажу знаходиться значно вищий за середній за тиждень з початку року (558 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 15,6 млрд доларів, що на даний момент менше за міжнародну допомогу Україні з початку року (16 млрд доларів).

Однак найближчим часом очікує перший цьогорічний транш допомоги від США на суму 3,9 млрд доларів.

Курс долара

Минулого тижня курс долара зріс до історичного максимуму (41,49 грн/долар). На готівковому ринку курс піднявся до 41,95.

НБУ контролює ситуацію, знижуючи чи підвищуючи курс інтервенцій. За наслідками торгів на міжбанку центробанк встановлює офіційний курс. Як заявили в центробанку, помітний дефіцит валюти зберігається, НБУ продовжує залишатися ключовим учасником ринку, а його інтервенції - основним механізмом, що балансує.

Останніми тижнями курс долара зростає незалежно від збільшення чи скорочення структурного дефіциту валюти на ринку. Фінансові аналітики впевнені, що це відбувається у зв'язку з тим, що НБУ зважився на поступову девальвацію гривні.