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Дефицит валюты значительно вырос, НБУ поднял курс доллара до максимума

Фото: Курс доллара вырос из-за дефицита валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НБУ на прошлой неделе поднял курс доллара до 41,5 гривен на фоне того, что структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке увеличился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 15-19 июля 2024 года продал на межбанковском  валютном рынке 949,94 млн долларов. Это на 78,5% больше, чем неделей ранее (532,11  млн долларов).

Объем продажи находится значительно выше среднего за неделю с начала года (558 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 15,6 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).

Однако в ближайшее время ожидает первый в этом году транш помощи от США на сумму 3,9 млрд долларов.

Курс доллара

На прошлой неделе курс доллара вырос до исторического максимума (41,49 грн/доллар). На наличном рынке курс поднялся до 41,95.

НБУ контролирует ситуацию, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке центробанк устанавливает официальный курс. Как заявили в центробанке, заметный дефицит валюты сохраняется, НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции - основным балансирующим механизмом.

В последние недели курс доллара растет вне зависимости от увеличения или сокращения структурного дефицита валюты на рынке. Финансовые аналитики уверены, что это происходит в связи с тем, что НБУ решился на постепенную девальвацию гривны.

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