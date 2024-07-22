Дефицит валюты значительно вырос, НБУ поднял курс доллара до максимума

НБУ в течение недели 15-19 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 949,94 млн долларов. Это на 78,5% больше, чем неделей ранее (532,11 млн долларов).

Объем продажи находится значительно выше среднего за неделю с начала года (558 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 15,6 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).

Однако в ближайшее время ожидает первый в этом году транш помощи от США на сумму 3,9 млрд долларов.

Курс доллара

На прошлой неделе курс доллара вырос до исторического максимума (41,49 грн/доллар). На наличном рынке курс поднялся до 41,95.

НБУ контролирует ситуацию, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке центробанк устанавливает официальный курс. Как заявили в центробанке, заметный дефицит валюты сохраняется, НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции - основным балансирующим механизмом.

В последние недели курс доллара растет вне зависимости от увеличения или сокращения структурного дефицита валюты на рынке. Финансовые аналитики уверены, что это происходит в связи с тем, что НБУ решился на постепенную девальвацию гривны.