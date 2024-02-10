Дефіцит валюти впав до мінімуму з квітня минулого року. НБУ скоротив продаж доларів

Національний банк України скоротив продаж доларів із резервів у зв'язку із зменшенням дефіциту валюти. Курс долара майже не змінився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
НБУ протягом тижня 5-9 лютого 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 200,40 млн доларів. Це мінімальний обсяг з початку квітня минулого року, коли НБУ за тиждень 4-7 квітня продав 125,34 млн доларів.
З початку року НБУ продав на міжбанку 2,839 млрд доларів.
У результаті курс долара на міжбанку протягом вагався у вузькому діапазоні з 37,50-37,65 грн/долар до 38,50-38-55 грн/долар Офіційний курс зріс 37,56 до 38,62 грн/долар. На готівковому ринку курс впав із 38,15 до 38,05 грн/долар.
НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар. Проте після 10 січня дефіцит скоротився.
Як заступник голови НБУ Юрій Гелетій, у січні 2024 року ситуація на валютному ринку України поступово покращувалась на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року.
За його словами, якщо у першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно зі грудневими значеннями, але залишався значним – на рівні 150 млн доларів, то у другій половині місяця він знизився до 80 млн доларів. Обмінний курс відреагував на покращення балансу попиту та пропозиції – з початку року він зміцнився на 1,2%.
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, що центробанк у 2024 році продовжить згладжувати значні курсові коливання, зберігаючи відданість "курсовій стійкості". За його словами, наприкінці 2023 року на ринок впливав сезонний фактор, а надалі більше значення матимуть фундаментальні чинники.