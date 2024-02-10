Дефицит валюты упал до минимума с апреля прошлого года. НБУ сократил продажу долларов

НБУ в течение недели 5-9 февраля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 200,40 млн долларов. Это минимальный объем с начала апреля прошлого года, когда НБУ за неделю 4-7 апреля продал 125,34 млн долларов.

С начала года НБУ продал на межбанке 2,839 млрд долларов.

В итоге курс доллара на межбанке в течение колебался в узком диапазоне с 37,50-37,65 грн/доллар до 38,50-38-55 грн/доллар Официальный курс вырос 37,56 до 38,62 грн/доллар. На наличном рынке курс упал с 38,15 до 38,05 грн/доллар.

Ситуация на рынке

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Повышенный дефицит валюты на межбанке наблюдался в начале января, когда официальный курс вырос до максимума в 38,22 грн/доллар. Однако после 10 января дефицит сократился.

Как заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, в январе 2024 года ситуация на валютном рынке Украины постепенно улучшалась на фоне затухания эффектов от значительных бюджетных расходов в конце года.

По его словам, если в первой половине января ежедневный объем интервенций, хоть и несколько уменьшился по сравнению с декабрьскими значениями, но оставался значительным - на уровне 150 млн долларов, то во второй половине месяца он снизился до 80 млн долларов. Обменный курс отреагировал на улучшение баланса спроса и предложения - с начала года он укрепился на 1,2%.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал, что центробанк в 2024 году продолжит сглаживать значительные курсовые колебания, сохраняя приверженность "курсовой устойчивости". По его словам, в конце 2023 года на рынок влиял сезонный фактор, а в дальнейшем большее значение будут иметь фундаментальные факторы.