Дефіцит валюти скоротився: НБУ знизив продаж доларів із резервів на чверть

Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 25,057 млрд доларів, що більше, ніж за весь 2022 рік.

У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. Однак у листопаді надходження були дещо меншими. За даними Мінфіну, у листопаді Україна отримала 2 млрд доларів.

Серед донорів у листопаді 2023 року:

Європейський Союз - 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);

Гарантія Великобританії через механізм Світового банку - 400 млн доларів;

Валютний ринок під час війни

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 гривні за долар (36,57 гривні плюс 1%).

Однак НБУ 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу . Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом. У листопаді він вагався в діапазоні 36,0-36,35 грн/долар.

За даними НБУ, ситуація на валютному ринку після переходу до режиму гнучкості курсу залишалася стійкою, ринок адаптується до нових умов.

Водночас, як зазначив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, падіння долара явище тимчасове, "бо витрачати резерви без зупинки не будуть".