Дефіцит валюти скоротився: НБУ знизив продаж доларів із резервів на чверть

Національний банк України (НБУ) у листопаді 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,453 млрд доларів. Це на 26,5% менше, ніж у жовтні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 25,057 млрд доларів, що більше, ніж за весь 2022 рік.
У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. Однак у листопаді надходження були дещо меншими. За даними Мінфіну, у листопаді Україна отримала 2 млрд доларів.
Серед донорів у листопаді 2023 року:
Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 гривні за долар (36,57 гривні плюс 1%).
Однак НБУ 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу . Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом. У листопаді він вагався в діапазоні 36,0-36,35 грн/долар.
За даними НБУ, ситуація на валютному ринку після переходу до режиму гнучкості курсу залишалася стійкою, ринок адаптується до нових умов.
Водночас, як зазначив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, падіння долара явище тимчасове, "бо витрачати резерви без зупинки не будуть".
Зазначимо, за 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним та незрівнянним з попередніми роками.