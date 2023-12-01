Дефицит валюты сократился: НБУ снизил продажу долларов из резервов на четверть

Всего с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 25,057 млрд долларов, что больше, чем за весь 2022 год.

В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. Однако в ноябре поступления были несколько меньше. По данным Минфина, в ноябре Украина получила 2 млрд долларов.

Среди доноров в ноябре 2023 года:

Европейский Союз - 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);

Гарантия Великобритании через механизм Всемирного банка - 400 млн долларов;

Валютный рынок во время войны

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. До начала октября НБУ продавал доллары по курсу, близкому к фиксированному официальному, - 36,93 гривен за доллар (36,57 гривен плюс 1%).

Однако НБУ 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Теперь НБУ продает валюту по свободному курсу. В ноябре он колебался в диапазоне 36,0-36,35 грн/доллар.

По данным НБУ, ситуация на валютном рынке после перехода к режиму гибкости курса оставалась устойчивой, рынок адаптируется к новым условиям.

В то же время, как отметил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, падение доллара явление временное, "потому что тратить резервы без остановки не будут".