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Дефицит топлива может сократиться: Украина договорилась с Венгрией о поставках "дизеля"

Новина українською →
Украина, Среда 01 июня 2022 08:59
Дефицит топлива может сократиться: Украина договорилась с Венгрией о поставках "дизеля" Фото: в Украину начнет поступать дизельное топливо из Венгрии (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

"Укртранснафта" подписала с венгерской компанией Mol контракт о поставках в Украину 35 тысяч тонн дизельного топлива в месяц. Оно пойдет реверсом по продуктопроводу "Самара-Западное направление" (т.н. "труба Медведчука").

Об этом говорится материале РБК-Украина "Нули на АЗС. Когда в Украине закончится дефицит бензина и "дизеля".

По информации РБК-Украина от источников на топливном рынке, контракт был подписан в конце прошлой недели, и публично об этом будет заявлено на днях.

Стороны договорились о технической возможности перекачки до 35 тысяч тонн дизеля в месяц. Этого крайне мало для потребностей украинского рынка. Но даже этого объема физически пока нет. Mol в лучшем случае, по информации собеседников издания, может обеспечить лишь 1/7 часть реверса, то есть 5 тысяч тонн, тогда как остальной объем нужно искать.

При дефиците на европейском рынке трудно рассчитывать на то, что в ближайшие месяцы из Венгрии будет поступать более 50 тысяч тонн дизтоплива, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Но это в том случае, если в перспективе объем прокачки увеличится.

Мощность "трубы Медведчука" в принципе позволяет в реверсном режиме поставлять из Венгрии до 2 млн тонн нефтепродуктов в год. Это самый быстрый и дешевый импорт топлива на украинский рынок, считает Омельченко. Дешевый, потому что компания МОL производит большинство нефтепродуктов из российской нефти, которую получает со скидкой в 30%.

"Но, пожалуй, MOL и политическое руководство Венгрии не планирует делиться этим преимуществом с Украиной. Ведь одним из главных факторов политической поддержки правительства Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, - ред.) как раз и являются низкие цены на энергоносители", - отметил Омельченко.

Напомним, Кабинет министров решил закупить нефтепродукты за рубежом и направить их на первоочередные нужды государства и на увеличение государственного резерва. Заказчиком будет "Укрзализныця".

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