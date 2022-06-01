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Дефіцит палива може скоротитися: Украина домовилася з Угорщиною про постачання "дизеля"

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Україна, Середа 01 червня 2022 08:59
Дефіцит палива може скоротитися: Украина домовилася з Угорщиною про постачання "дизеля" Фото: в Україну почне надходити дизельне паливо з Угорщини (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

"Укртранснафта" підписала з угорською компанією Mol контракт про постачання в Україну 35 тисяч тонн дизельного палива на місяць. Воно піде реверсом по продуктопроводу "Самара-Західний напрямок "(т.зв. "труба Медведчука").

Про це йдеться матеріалі РБК-Україна "Нулі на АЗС. Коли в Україні закінчиться дефіцит бензину і "дизеля".

За інформацією РБК-Україна від джерел на паливному ринку, контракт був підписаний в кінці минулого тижня, і публічно про це буде заявлено днями.

Сторони домовилися про технічну можливість перекачування до 35 тисяч тонн дизеля на місяць. Цього вкрай мало для потреб українського ринку. Але навіть цього обсягу фізично поки немає. Mol в кращому випадку, за інформацією співрозмовників видання, може забезпечити лише 1/7 частину реверсу, тобто 5 тисяч тонн, тоді як інший обсяг потрібно шукати.

При дефіциті на європейському ринку важко розраховувати на те, що в найближчі місяці з Угорщини буде надходити більше 50 тисяч тонн дизпалива, зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Але це в тому випадку, якщо в перспективі обсяг прокачування збільшиться.

Потужність "труби Медведчука" в принципі дозволяє в реверсному режимі поставляти з Угорщини до 2 млн тонн нафтопродуктів на рік. Це найшвидший і найдешевший імпорт палива на український ринок, вважає Омельченко. Дешевий, тому що компанія МОL виробляє більшість нафтопродуктів з російської нафти, яку отримує зі знижкою в 30%.

"Але, мабуть, і політичне керівництво Угорщини не планує ділитися цією перевагою з Україною. Адже одним з головних чинників політичної підтримки уряду Орбана (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, - ред.) якраз і є низькі ціни на енергоносії", - зазначив Омельченко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вирішив закупити нафтопродукти за кордоном і спрямувати їх на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву. Замовником буде "Укрзалізниця".

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